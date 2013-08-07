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Шериф - Динамо

07.08.2013, Среда, 21:00 мск Тирасполь, стадион Шериф Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Шериф - Динамо
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 30 июля, вторник 22:45 Динамо 1:0 Шериф
Лига чемпионов (2012/2013)
3 раунд
ответный матч		 8 августа, среда 22:45 Динамо 4:0 Шериф
Лига чемпионов (2012/2013)
3 раунд
первый матч		 1 августа, среда 21:00 Шериф 0:1 Динамо
Лига Чемпионов (2010/2011)

ответный матч		 4 августа, среда 22:00 Динамо 1:1 Шериф
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 28 июля, среда 21:00 Шериф 1:1 Динамо
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