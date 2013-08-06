Введите ваш ник на сайте

Маккаби - Базель

06.08.2013, Вторник, 21:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Маккаби - Базель
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 30 июля, вторник 21:00 Базель 1:0 Маккаби
...
  • Читайте нас: 