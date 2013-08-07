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Хафнарфьордур - Аустрия

07.08.2013, Среда, 20:00 мск Хафнарфьордур, стадион Каплакрики Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Хафнарфьордур - Аустрия
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 30 июля, вторник 20:00 Аустрия 1:0 Хафнарфьордур
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