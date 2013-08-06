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Скендербеу - Шахтер

06.08.2013, Вторник, 22:00 мск Корча, стадион Шкендербеу Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Скендербеу - Шахтер
Первый матч: 0 - 3
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 30 июля, вторник 17:00 Шахтер 3:0 Скендербеу
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