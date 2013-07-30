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Шахтер - Скендербеу

30.07.2013, Вторник, 17:00 мск Нур-Султан, стадион Астана Арена Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Шахтер - Скендербеу
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