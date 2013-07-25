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Панама - Мексика

25.07.2013, Четверг, 06:00 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала Панама - Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013, группа A
1 тур
8 июля, понедельник 04:00 Мексика 1:2 Панама
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 4 тур
8 июня, суббота 06:00 Панама 0:0 Мексика
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