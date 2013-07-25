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США - Гондурас

25.07.2013, Четверг, 03:00 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала США - Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 6 тур
19 июня, среда 05:06 США 1:0 Гондурас
Финальный раунд, 1 тур
7 февраля, четверг 01:00 Гондурас 2:1 США
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