Утрехт - Фейеноорд

|7 тур
|22 сентября, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|1:0
|Утрехт
|27 тур
|17 марта, воскресенье
|17:30
|Фейеноорд
|2:1
|Утрехт
|1 тур
|12 августа, воскресенье
|14:30
|Утрехт
|0:1
|Фейеноорд
|25 тур
|11 марта, воскресенье
|17:30
|Фейеноорд
|1:1
|Утрехт
|16 тур
|11 декабря, воскресенье
|17:30
|Утрехт
|2:2
|Фейеноорд
|30 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:30
|Утрехт
|0:4
|Фейеноорд
|1 тур
|8 августа, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|3:1
|Утрехт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|34
|20
|11
|3
|69:28
|+41
|71
|2.
|Фейеноорд
|34
|20
|7
|7
|76:40
|+36
|67
|3.
|Твенте
|34
|17
|12
|5
|72:37
|+35
|63
|4.
|ПСВ
|34
|18
|5
|11
|60:45
|+15
|59
|5.
|Херенвен
|34
|16
|9
|9
|72:51
|+21
|57
|6.
|Витесс
|34
|15
|10
|9
|65:49
|+16
|55
|7.
|Гронинген
|34
|14
|9
|11
|57:53
|+4
|51
|8.
|Алкмаар
|34
|13
|8
|13
|54:50
|+4
|47
|9.
|АДО Ден Хааг
|34
|12
|7
|15
|45:64
|-19
|43
|10.
|Утрехт
|34
|11
|8
|15
|46:65
|-19
|41
|11.
|Зволле
|34
|9
|13
|12
|47:49
|-2
|40
|12.
|Камбур
|34
|10
|9
|15
|40:50
|-10
|39
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|10
|8
|16
|45:69
|-24
|38
|14.
|Хераклес
|34
|10
|7
|17
|45:59
|-14
|37
|15.
|НАК Бреда
|34
|8
|11
|15
|43:54
|-11
|35
|16.
|Ваалвейк
|34
|7
|11
|16
|44:64
|-20
|32
|17.
|НЕК
|34
|5
|15
|14
|54:82
|-28
|30
|18.
|Рода
|34
|7
|8
|19
|44:69
|-25
|29