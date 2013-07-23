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Брест - Реймс

23.07.2013, Вторник, 21:00 мск Товарищеские матчи Брест - Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
13 апреля, суббота 22:00 Брест 0:2 Реймс
14 тур
24 ноября, суббота 23:00 Реймс 0:0 Брест
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