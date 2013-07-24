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Лион - Реал

24.07.2013, Среда, 23:00 мск Лион, стадион Жерлан Товарищеские матчи Лион - Реал
Лига Чемпионов (2011/2012), группа D
4 тур
2 ноября, среда 23:45 Лион 0:2 Реал
3 тур
18 октября, вторник 22:45 Реал 4:0 Лион
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 16 марта, среда 22:45 Реал 3:0 Лион
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/8 финала
первый матч		 22 февраля, вторник 22:45 Лион 1:1 Реал
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 10 марта, среда 22:45 Реал 1:1 Лион
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/8 финала
первый матч		 16 февраля, вторник 22:45 Лион 1:0 Реал
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