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Бавария - Барселона

24.07.2013, Среда, 20:30 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Товарищеские матчи Бавария - Барселона
Лига чемпионов (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 1 мая, среда 22:45 Барселона 0:3 Бавария
Лига чемпионов (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 23 апреля, вторник 22:45 Бавария 4:0 Барселона
Audi Cup 2011
Финал,
27 июля, среда 22:45 Бавария 0:2 Барселона
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Бавария 1:1 Барселона
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Барселона 4:0 Бавария
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