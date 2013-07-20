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Сошо - Нанси

20.07.2013, Суббота, 20:00 мск Товарищеские матчи Сошо - Нанси
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
2 марта, суббота 23:00 Сошо 1:2 Нанси
9 тур
20 октября, суббота 22:00 Нанси 1:1 Сошо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
36 тур
7 мая, понедельник 21:00 Сошо 1:0 Нанси
3 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Нанси 1:2 Сошо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
30 апреля, суббота 21:00 Сошо 1:0 Нанси
17 тур
11 декабря, суббота 21:00 Нанси 1:0 Сошо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 21:00 Сошо 1:1 Нанси
7 тур
26 сентября, суббота 21:00 Нанси 2:1 Сошо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 21:00 Сошо 2:1 Нанси
10 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Нанси 1:1 Сошо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
15 марта, суббота 22:00 Сошо 1:1 Нанси
11 тур
21 октября, воскресенье 20:00 Нанси 1:1 Сошо
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