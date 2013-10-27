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Рода - ПСВ

27.10.2013, Воскресенье, 15:30 мск Керкраде, стадион Паркстад Лимбург Голландия. Эредивизие, 11 тур Рода - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
28 тур
31 марта, воскресенье 14:30 Рода 2:2 ПСВ
2 тур
18 августа, суббота 20:45 ПСВ 5:0 Рода
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
32 тур
29 апреля, воскресенье 14:30 Рода 1:3 ПСВ
7 тур
24 сентября, суббота 20:45 ПСВ 7:1 Рода
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
19 тур
19 декабря, воскресенье 16:30 ПСВ 3:1 Рода
6 тур
19 сентября, воскресенье 16:30 Рода 0:0 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
18 тур
20 декабря, воскресенье 18:30 Рода 0:1 ПСВ
6 тур
12 сентября, суббота 20:45 ПСВ 3:0 Рода
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 20 11 3 69:28 +41 71
2. Фейеноорд 34 20 7 7 76:40 +36 67
3. Твенте 34 17 12 5 72:37 +35 63
4. ПСВ 34 18 5 11 60:45 +15 59
5. Херенвен 34 16 9 9 72:51 +21 57
6. Витесс 34 15 10 9 65:49 +16 55
7. Гронинген 34 14 9 11 57:53 +4 51
8. Алкмаар 34 13 8 13 54:50 +4 47
9. АДО Ден Хааг 34 12 7 15 45:64 -19 43
10. Утрехт 34 11 8 15 46:65 -19 41
11. Зволле 34 9 13 12 47:49 -2 40
12. Камбур 34 10 9 15 40:50 -10 39
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 8 16 45:69 -24 38
14. Хераклес 34 10 7 17 45:59 -14 37
15. НАК Бреда 34 8 11 15 43:54 -11 35
16. Ваалвейк 34 7 11 16 44:64 -20 32
17. НЕК 34 5 15 14 54:82 -28 30
18. Рода 34 7 8 19 44:69 -25 29
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