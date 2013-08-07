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Зюлте-Варегем - ПСВ

07.08.2013, Среда, 22:45 мск Варегем, стадион Регенбоогстадион Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Зюлте-Варегем - ПСВ
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 30 июля, вторник 22:45 ПСВ 2:0 Зюлте-Варегем
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