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Металлист - ПАОК

07.08.2013, Среда, 21:00 мск Харьков, стадион ОСК Металлист Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Металлист - ПАОК
Первый матч: 2 - 0
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 30 июля, вторник 22:00 ПАОК 0:2 Металлист
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