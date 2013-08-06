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Фенербахче - Зальцбург

06.08.2013, Вторник, 22:45 мск Стамбул, стадион Шюкрю Сарачоглу Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Фенербахче - Зальцбург
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 31 июля, среда 22:30 Зальцбург 1:1 Фенербахче
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