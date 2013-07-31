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Зальцбург - Фенербахче

31.07.2013, Среда, 22:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Зальцбург - Фенербахче
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