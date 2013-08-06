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Грассхоппер - Лион

06.08.2013, Вторник, 23:00 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Грассхоппер - Лион
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 30 июля, вторник 23:00 Лион 1:0 Грассхоппер
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