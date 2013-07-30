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Лион - Грассхоппер

30.07.2013, Вторник, 23:00 мск Лион, стадион Жерлан Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Лион - Грассхоппер
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