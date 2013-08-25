Введите ваш ник на сайте

Витесс - Твенте

25.08.2013, Воскресенье, 16:30 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 4 тур Витесс - Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
10 марта, воскресенье 19:30 Твенте 0:1 Витесс
12 тур
11 ноября, воскресенье 15:30 Витесс 0:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 19:30 Витесс 1:4 Твенте
14 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Твенте 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 21:45 Твенте 1:0 Витесс
3 тур
21 августа, суббота 20:45 Витесс 0:3 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
23 тур
13 февраля, суббота 20:45 Витесс 1:2 Твенте
14 тур
21 ноября, суббота 22:45 Твенте 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 20 11 3 69:28 +41 71
2. Фейеноорд 34 20 7 7 76:40 +36 67
3. Твенте 34 17 12 5 72:37 +35 63
4. ПСВ 34 18 5 11 60:45 +15 59
5. Херенвен 34 16 9 9 72:51 +21 57
6. Витесс 34 15 10 9 65:49 +16 55
7. Гронинген 34 14 9 11 57:53 +4 51
8. Алкмаар 34 13 8 13 54:50 +4 47
9. АДО Ден Хааг 34 12 7 15 45:64 -19 43
10. Утрехт 34 11 8 15 46:65 -19 41
11. Зволле 34 9 13 12 47:49 -2 40
12. Камбур 34 10 9 15 40:50 -10 39
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 8 16 45:69 -24 38
14. Хераклес 34 10 7 17 45:59 -14 37
15. НАК Бреда 34 8 11 15 43:54 -11 35
16. Ваалвейк 34 7 11 16 44:64 -20 32
17. НЕК 34 5 15 14 54:82 -28 30
18. Рода 34 7 8 19 44:69 -25 29
...
  • Читайте нас: 