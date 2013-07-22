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Тюмень - Челябинск

22.07.2013, Понедельник, 17:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. Кубок, 1/128 финала Тюмень - Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
1 тур
18 июля, четверг 16:30 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
24 тур
30 апреля, вторник 16:30 Челябинск 1:2 Тюмень
8 тур
27 августа, понедельник 17:00 Тюмень 1:0 Челябинск
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 17:00 Тюмень 1:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
33 тур
30 апреля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Тюмень
19 тур
22 августа, понедельник 17:00 Тюмень 2:2 Челябинск
7 тур
30 мая, понедельник 00:00 Челябинск 0:1 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
19 тур
13 сентября, понедельник 16:00 Тюмень 1:1 Челябинск
7 тур
10 июня, четверг 16:30 Челябинск 0:2 Тюмень
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
29 апреля, четверг 15:00 Челябинск 2:0 Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
18 тур
8 августа, суббота 17:00 Тюмень 2:2 Челябинск
1 тур
26 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1 Тюмень
Россия. Кубок (2009/2010)
50 тур
14 мая, четверг 00:00 Тюмень 0:2 Челябинск
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