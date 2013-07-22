Тюмень - Челябинск

|1 тур
|18 июля, четверг
|16:30
|Челябинск
|0:1
|Тюмень
|24 тур
|30 апреля, вторник
|16:30
|Челябинск
|1:2
|Тюмень
|8 тур
|27 августа, понедельник
|17:00
|Тюмень
|1:0
|Челябинск
|33 тур
|30 апреля, понедельник
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Тюмень
|19 тур
|22 августа, понедельник
|17:00
|Тюмень
|2:2
|Челябинск
|7 тур
|30 мая, понедельник
|00:00
|Челябинск
|0:1
|Тюмень
|19 тур
|13 сентября, понедельник
|16:00
|Тюмень
|1:1
|Челябинск
|7 тур
|10 июня, четверг
|16:30
|Челябинск
|0:2
|Тюмень
|18 тур
|8 августа, суббота
|17:00
|Тюмень
|2:2
|Челябинск
|1 тур
|26 апреля, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|1:1
|Тюмень