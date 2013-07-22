Введите ваш ник на сайте

Динамо - Зенит-Ижевск

22.07.2013, Понедельник, 18:00 мск Киров, стадион Россия Россия. Кубок, 1/128 финала Динамо - Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
29 октября, понедельник 14:00 Динамо 1:1 Зенит-Ижевск
4 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 3:2 Динамо
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
15 июля, воскресенье 18:00 Динамо 0:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
39 тур
5 июня, вторник 17:00 Зенит-Ижевск 0:1 Динамо
25 тур
29 сентября, четверг 16:00 Динамо 0:2 Зенит-Ижевск
13 тур
7 июля, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 1:0 Динамо
...
  • Читайте нас: 