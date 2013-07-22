Динамо - Зенит-Ижевск

|20 тур
|29 октября, понедельник
|14:00
|Динамо
|1:1
|Зенит-Ижевск
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Зенит-Ижевск
|3:2
|Динамо
|20 тур
|29 октября, понедельник
|14:00
|Динамо
|1:1
|Зенит-Ижевск
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Зенит-Ижевск
|3:2
|Динамо
|1/256 финала
|15 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:3
|Зенит-Ижевск
|39 тур
|5 июня, вторник
|17:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|Динамо
|25 тур
|29 сентября, четверг
|16:00
|Динамо
|0:2
|Зенит-Ижевск
|13 тур
|7 июля, четверг
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Динамо