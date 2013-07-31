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ЦРФСО - Химки

31.07.2013, Среда, 18:30 мск Смоленск, стадион Спартак Россия. Кубок, 1/128 финала ЦРФСО - Химки
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
2 тур
18 июля, четверг 18:30 ЦРФСО 2:0 Химки
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