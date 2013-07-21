Андерлехт - Генк

|8 тур
|12 мая, воскресенье
|20:00
|Генк
|1:2
|Андерлехт
|1 тур
|1 апреля, понедельник
|20:00
|Андерлехт
|1:2
|Генк
|8 тур
|12 мая, воскресенье
|20:00
|Генк
|1:2
|Андерлехт
|1 тур
|1 апреля, понедельник
|20:00
|Андерлехт
|1:2
|Генк
|21 тур
|23 декабря, воскресенье
|21:00
|Генк
|2:4
|Андерлехт
|6 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:2
|Генк
|Плей-офф, 6 тур
|27 апреля, пятница
|22:30
|Генк
|0:4
|Андерлехт
|Плей-офф, 4 тур
|14 апреля, суббота
|22:00
|Андерлехт
|1:3
|Генк
|24 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:30
|Андерлехт
|4:2
|Генк
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|22:30
|Генк
|0:1
|Андерлехт
|Плей-офф I, 3 тур
|15 апреля, пятница
|22:30
|Андерлехт
|2:0
|Генк
|28 тур
|4 марта, пятница
|22:30
|Андерлехт
|1:1
|Генк
|13 тур
|31 октября, воскресенье
|20:00
|Генк
|1:2
|Андерлехт