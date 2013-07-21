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Андерлехт - Генк

21.07.2013, Воскресенье, 18:00 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Суперкубок Бельгии Андерлехт - Генк
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
8 тур
12 мая, воскресенье 20:00 Генк 1:2 Андерлехт
1 тур
1 апреля, понедельник 20:00 Андерлехт 1:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
21 тур
23 декабря, воскресенье 21:00 Генк 2:4 Андерлехт
6 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:2 Генк
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
27 апреля, пятница 22:30 Генк 0:4 Андерлехт
Плей-офф, 4 тур
14 апреля, суббота 22:00 Андерлехт 1:3 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
24 тур
5 февраля, воскресенье 17:30 Андерлехт 4:2 Генк
9 тур
2 октября, воскресенье 22:30 Генк 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 3 тур
15 апреля, пятница 22:30 Андерлехт 2:0 Генк
28 тур
4 марта, пятница 22:30 Андерлехт 1:1 Генк
13 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Генк 1:2 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
29 тур
14 марта, воскресенье 22:00 Андерлехт 2:0 Генк
14 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Генк 0:2 Андерлехт
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