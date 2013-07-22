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Гондурас - Коста-Рика

22.07.2013, Понедельник, 03:00 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала Гондурас - Коста-Рика
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 4 тур
8 июня, суббота 06:00 Коста-Рика 1:0 Гондурас
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