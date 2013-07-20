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Панама - Куба

20.07.2013, Суббота, 23:30 мск Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала Панама - Куба
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), группа C
6 тур
16 октября, вторник 23:59 Куба 1:1 Панама
2 тур
13 июня, среда 05:05 Панама 1:0 Куба
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