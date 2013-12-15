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Зальцбург - Аустрия

15.12.2013, Воскресенье, 19:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 20 тур Зальцбург - Аустрия
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
11 тур
6 октября, воскресенье 18:30 Аустрия 1:2 Зальцбург
2 тур
27 июля, суббота 21:00 Зальцбург 5:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
36 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Аустрия
27 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Зальцбург
18 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 0:0 Аустрия
9 тур
22 сентября, суббота 20:30 Аустрия 0:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Зальцбург
19 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:0 Аустрия
10 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 3:2 Зальцбург
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 Аустрия 2:4 Зальцбург
26 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Аустрия
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Аустрия
8 тур
22 сентября, среда 22:30 Аустрия 0:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:1 Аустрия
25 тур
21 марта, воскресенье 17:30 Аустрия 1:1 Зальцбург
11 тур
17 октября, суббота 20:00 Аустрия 1:0 Зальцбург
1 тур
19 июля, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:1 Аустрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
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