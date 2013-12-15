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Рапид - Винер-Нойштадт

15.12.2013, Воскресенье, 22:00 мск Вена, стадион Герхард Ханаппи Австрия. Бундеслига, 20 тур Рапид - Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
11 тур
6 октября, воскресенье 21:00 Винер-Нойштадт 0:0 Рапид
2 тур
27 июля, суббота 18:30 Рапид 4:0 Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
29 тур
13 апреля, суббота 20:30 Рапид 2:0 Винер-Нойштадт
20 тур
15 декабря, суббота 21:30 Винер-Нойштадт 1:0 Рапид
11 тур
7 октября, воскресенье 20:30 Рапид 1:1 Винер-Нойштадт
2 тур
28 июля, суббота 20:30 Винер-Нойштадт 0:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 20:30 Рапид 2:1 Винер-Нойштадт
20 тур
12 февраля, воскресенье 19:00 Винер-Нойштадт 0:0 Рапид
11 тур
15 октября, суббота 20:30 Рапид 1:1 Винер-Нойштадт
2 тур
23 июля, суббота 20:30 Винер-Нойштадт 0:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 20:30 Рапид 4:1 Винер-Нойштадт
20 тур
12 февраля, суббота 20:30 Винер-Нойштадт 2:0 Рапид
12 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Винер-Нойштадт 1:1 Рапид
2 тур
25 июля, воскресенье 20:30 Рапид 1:2 Винер-Нойштадт
Чемпионат Австрии (2009/2010)
31 тур
17 апреля, суббота 20:00 Рапид 3:0 Винер-Нойштадт
21 тур
19 февраля, пятница 21:30 Винер-Нойштадт 2:2 Рапид
10 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Винер-Нойштадт 0:4 Рапид
9 тур
26 сентября, суббота 20:00 Рапид 3:1 Винер-Нойштадт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
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