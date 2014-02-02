Введите ваш ник на сайте

Винер-Нойштадт - Зальцбург

02.02.2014, Воскресенье, 17:00 мск Винер Нойштадт, стадион Винер Нойштадт Австрия. Бундеслига, 19 тур Винер-Нойштадт - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
10 тур
29 сентября, воскресенье 18:30 Зальцбург 8:1 Винер-Нойштадт
1 тур
20 июля, суббота 21:00 Винер-Нойштадт 1:5 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Винер-Нойштадт 0:6 Зальцбург
24 тур
2 марта, суббота 21:30 Зальцбург 3:1 Винер-Нойштадт
15 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Винер-Нойштадт 0:3 Зальцбург
6 тур
25 августа, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
35 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Винер-Нойштадт 1:5 Зальцбург
26 тур
21 марта, среда 23:30 Зальцбург 2:1 Винер-Нойштадт
17 тур
4 декабря, воскресенье 21:30 Винер-Нойштадт 0:0 Зальцбург
8 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 20:30 Зальцбург 4:0 Винер-Нойштадт
22 тур
26 февраля, суббота 20:30 Винер-Нойштадт 1:0 Зальцбург
14 тур
7 ноября, воскресенье 20:30 Винер-Нойштадт 1:0 Зальцбург
4 тур
7 августа, суббота 20:30 Зальцбург 4:2 Винер-Нойштадт
Чемпионат Австрии (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 20:00 Зальцбург 4:2 Винер-Нойштадт
23 тур
6 марта, суббота 20:00 Зальцбург 1:1 Винер-Нойштадт
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Винер-Нойштадт 2:3 Зальцбург
5 тур
22 августа, суббота 21:30 Винер-Нойштадт 1:1 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
...
  • Читайте нас: 