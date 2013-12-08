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Вольфсберг - Рапид

08.12.2013, Воскресенье, 19:30 мск Вольфсберг, стадион Лаванттал-Арена Австрия. Бундеслига, 19 тур Вольфсберг - Рапид
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
10 тур
28 сентября, суббота 21:00 Рапид 2:4 Вольфсберг
1 тур
20 июля, суббота 21:00 Вольфсберг 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 20:30 Рапид 0:0 Вольфсберг
24 тур
3 марта, воскресенье 19:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
15 тур
11 ноября, воскресенье 21:30 Рапид 0:2 Вольфсберг
6 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Вольфсберг 1:0 Рапид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
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