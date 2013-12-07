Грёдиг - Рид

|10 тур
|28 сентября, суббота
|18:30
|Рид
|4:2
|Грёдиг
|1 тур
|20 июля, суббота
|21:00
|Грёдиг
|0:0
|Рид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|25
|5
|6
|110:35
|+75
|80
|2.
|Рапид В
|36
|17
|11
|8
|63:40
|+23
|62
|3.
|Грёдиг
|36
|15
|9
|12
|68:71
|-3
|54
|4.
|Аустрия В
|36
|14
|11
|11
|58:44
|+14
|53
|5.
|Штурм
|36
|13
|9
|14
|55:55
|0
|48
|6.
|Рид
|36
|10
|13
|13
|55:66
|-11
|43
|7.
|Вольфсберг
|36
|11
|8
|17
|50:63
|-13
|41
|8.
|Винер-Нойштадт
|36
|10
|9
|17
|43:84
|-41
|39
|9.
|Адмира
|36
|11
|9
|16
|51:67
|-16
|37
|10.
|Адмира Ваккер
|36
|5
|14
|17
|42:70
|-28
|29
|* - Адмира: снято 5