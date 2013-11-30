Штурм - Винер-Нойштадт

|8 тур
|14 сентября, суббота
|21:00
|Винер-Нойштадт
|1:3
|Штурм
|8 тур
|14 сентября, суббота
|21:00
|Винер-Нойштадт
|1:3
|Штурм
|36 тур
|26 мая, воскресенье
|18:00
|Штурм
|0:3
|Винер-Нойштадт
|27 тур
|30 марта, суббота
|21:30
|Винер-Нойштадт
|1:0
|Штурм
|18 тур
|1 декабря, суббота
|21:30
|Штурм
|3:1
|Винер-Нойштадт
|9 тур
|22 сентября, суббота
|20:30
|Винер-Нойштадт
|1:1
|Штурм
|33 тур
|5 мая, суббота
|18:00
|Винер-Нойштадт
|0:0
|Штурм
|24 тур
|10 марта, суббота
|19:00
|Штурм
|0:1
|Винер-Нойштадт
|15 тур
|19 ноября, суббота
|19:00
|Винер-Нойштадт
|3:1
|Штурм
|6 тур
|27 августа, суббота
|20:30
|Штурм
|5:0
|Винер-Нойштадт
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Винер-Нойштадт
|1:2
|Штурм
|25 тур
|12 марта, суббота
|20:30
|Штурм
|1:0
|Винер-Нойштадт
|16 тур
|20 ноября, суббота
|18:00
|Винер-Нойштадт
|0:3
|Штурм
|6 тур
|29 августа, воскресенье
|20:30
|Штурм
|4:2
|Винер-Нойштадт
|34 тур
|5 мая, среда
|22:30
|Штурм
|1:0
|Винер-Нойштадт
|24 тур
|13 марта, суббота
|20:00
|Винер-Нойштадт
|0:0
|Штурм
|12 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Винер-Нойштадт
|0:0
|Штурм
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|21:30
|Штурм
|3:0
|Винер-Нойштадт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|25
|5
|6
|110:35
|+75
|80
|2.
|Рапид В
|36
|17
|11
|8
|63:40
|+23
|62
|3.
|Грёдиг
|36
|15
|9
|12
|68:71
|-3
|54
|4.
|Аустрия В
|36
|14
|11
|11
|58:44
|+14
|53
|5.
|Штурм
|36
|13
|9
|14
|55:55
|0
|48
|6.
|Рид
|36
|10
|13
|13
|55:66
|-11
|43
|7.
|Вольфсберг
|36
|11
|8
|17
|50:63
|-13
|41
|8.
|Винер-Нойштадт
|36
|10
|9
|17
|43:84
|-41
|39
|9.
|Адмира
|36
|11
|9
|16
|51:67
|-16
|37
|10.
|Адмира Ваккер
|36
|5
|14
|17
|42:70
|-28
|29
|* - Адмира: снято 5