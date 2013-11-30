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Штурм - Винер-Нойштадт

30.11.2013, Суббота, 22:00 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 17 тур Штурм - Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
8 тур
14 сентября, суббота 21:00 Винер-Нойштадт 1:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
36 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Штурм 0:3 Винер-Нойштадт
27 тур
30 марта, суббота 21:30 Винер-Нойштадт 1:0 Штурм
18 тур
1 декабря, суббота 21:30 Штурм 3:1 Винер-Нойштадт
9 тур
22 сентября, суббота 20:30 Винер-Нойштадт 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
5 мая, суббота 18:00 Винер-Нойштадт 0:0 Штурм
24 тур
10 марта, суббота 19:00 Штурм 0:1 Винер-Нойштадт
15 тур
19 ноября, суббота 19:00 Винер-Нойштадт 3:1 Штурм
6 тур
27 августа, суббота 20:30 Штурм 5:0 Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Винер-Нойштадт 1:2 Штурм
25 тур
12 марта, суббота 20:30 Штурм 1:0 Винер-Нойштадт
16 тур
20 ноября, суббота 18:00 Винер-Нойштадт 0:3 Штурм
6 тур
29 августа, воскресенье 20:30 Штурм 4:2 Винер-Нойштадт
Чемпионат Австрии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 22:30 Штурм 1:0 Винер-Нойштадт
24 тур
13 марта, суббота 20:00 Винер-Нойштадт 0:0 Штурм
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Винер-Нойштадт 0:0 Штурм
2 тур
26 июля, воскресенье 21:30 Штурм 3:0 Винер-Нойштадт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
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