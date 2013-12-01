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Зальцбург - Рид

01.12.2013, Воскресенье, 19:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 17 тур Зальцбург - Рид
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
8 тур
15 сентября, воскресенье 18:30 Рид 0:5 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
35 тур
22 мая, среда 22:30 Рид 2:2 Зальцбург
26 тур
16 марта, суббота 21:30 Зальцбург 2:2 Рид
17 тур
24 ноября, суббота 21:30 Рид 3:1 Зальцбург
8 тур
15 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:30 Зальцбург 2:0 Рид
22 тур
26 февраля, воскресенье 19:30 Рид 0:1 Зальцбург
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 Рид
4 тур
13 августа, суббота 20:30 Рид 1:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:2 Рид
25 тур
12 марта, суббота 20:30 Рид 2:2 Зальцбург
10 тур
2 октября, суббота 20:30 Рид 1:2 Зальцбург
9 тур
25 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:0 Рид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 22:30 Зальцбург 2:0 Рид
20 тур
13 февраля, суббота 20:00 Рид 1:2 Зальцбург
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Зальцбург 1:1 Рид
2 тур
25 июля, суббота 21:30 Рид 1:0 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
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