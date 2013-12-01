Зальцбург - Рид

|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:30
|Рид
|0:5
|Зальцбург
|35 тур
|22 мая, среда
|22:30
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|26 тур
|16 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|2:2
|Рид
|17 тур
|24 ноября, суббота
|21:30
|Рид
|3:1
|Зальцбург
|8 тур
|15 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|31 тур
|21 апреля, суббота
|20:30
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|19:30
|Рид
|0:1
|Зальцбург
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рид
|4 тур
|13 августа, суббота
|20:30
|Рид
|1:3
|Зальцбург
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:2
|Рид
|25 тур
|12 марта, суббота
|20:30
|Рид
|2:2
|Зальцбург
|10 тур
|2 октября, суббота
|20:30
|Рид
|1:2
|Зальцбург
|9 тур
|25 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:0
|Рид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|25
|5
|6
|110:35
|+75
|80
|2.
|Рапид В
|36
|17
|11
|8
|63:40
|+23
|62
|3.
|Грёдиг
|36
|15
|9
|12
|68:71
|-3
|54
|4.
|Аустрия В
|36
|14
|11
|11
|58:44
|+14
|53
|5.
|Штурм
|36
|13
|9
|14
|55:55
|0
|48
|6.
|Рид
|36
|10
|13
|13
|55:66
|-11
|43
|7.
|Вольфсберг
|36
|11
|8
|17
|50:63
|-13
|41
|8.
|Винер-Нойштадт
|36
|10
|9
|17
|43:84
|-41
|39
|9.
|Адмира
|36
|11
|9
|16
|51:67
|-16
|37
|10.
|Адмира Ваккер
|36
|5
|14
|17
|42:70
|-28
|29
|* - Адмира: снято 5