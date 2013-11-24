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Рапид - Зальцбург

24.11.2013, Воскресенье, 19:30 мск Вена, стадион Герхард Ханаппи Австрия. Бундеслига, 16 тур Рапид - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
7 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 Зальцбург 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
27 апреля, суббота 20:30 Рапид 1:3 Зальцбург
22 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:3 Рапид
13 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Рапид 2:0 Зальцбург
4 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Рапид 0:1 Зальцбург
24 тур
10 марта, суббота 21:30 Зальцбург 3:1 Рапид
15 тур
20 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 4:2 Зальцбург
6 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Рапид 1:2 Зальцбург
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Рапид 2:1 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
23 апреля, пятница 22:30 Зальцбург 1:1 Рапид
22 тур
28 февраля, воскресенье 17:30 Рапид 0:1 Зальцбург
17 тур
29 ноября, воскресенье 17:30 Зальцбург 0:0 Рапид
7 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 2:2 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
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