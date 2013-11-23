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Винер-Нойштадт - Грёдиг

23.11.2013, Суббота, 22:00 мск Винер Нойштадт, стадион Винер Нойштадт Австрия. Бундеслига, 16 тур Винер-Нойштадт - Грёдиг
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
7 тур
31 августа, суббота 21:00 Грёдиг 3:6 Винер-Нойштадт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
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