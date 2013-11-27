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Штурм - Рид

27.11.2013, Среда, 21:30 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 15 тур Штурм - Рид
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
6 тур
24 августа, суббота 18:30 Рид 3:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
19 мая, воскресенье 18:00 Штурм 3:1 Рид
25 тур
9 марта, суббота 21:30 Рид 1:2 Штурм
16 тур
17 ноября, суббота 21:30 Штурм 3:1 Рид
7 тур
1 сентября, суббота 20:30 Рид 0:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
28 тур
31 марта, суббота 18:00 Штурм 0:0 Рид
19 тур
17 декабря, суббота 19:00 Рид 1:1 Штурм
10 тур
2 октября, воскресенье 20:30 Штурм 1:0 Рид
1 тур
16 июля, суббота 20:30 Рид 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 20:30 Рид 0:0 Штурм
22 тур
27 февраля, воскресенье 19:00 Штурм 1:0 Рид
11 тур
16 октября, суббота 18:00 Штурм 0:1 Рид
1 тур
17 июля, суббота 20:30 Рид 0:3 Штурм
Чемпионат Австрии (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 20:00 Рид 1:2 Штурм
23 тур
6 марта, суббота 20:00 Штурм 1:0 Рид
16 тур
21 ноября, суббота 20:00 Штурм 0:2 Рид
6 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Рид 1:2 Штурм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
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