Зальцбург - Штурм

|5 тур
|17 августа, суббота
|18:30
|Штурм
|1:1
|Зальцбург
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:0
|Штурм
|19 тур
|8 декабря, суббота
|21:30
|Штурм
|1:1
|Зальцбург
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:2
|Штурм
|1 тур
|21 июля, суббота
|18:00
|Штурм
|0:2
|Зальцбург
|30 тур
|14 апреля, суббота
|20:30
|Штурм
|2:2
|Зальцбург
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|0:0
|Штурм
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|20:30
|Штурм
|2:1
|Зальцбург
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|20:30
|Зальцбург
|1:1
|Штурм
|29 тур
|16 апреля, суббота
|20:30
|Штурм
|0:3
|Зальцбург
|19 тур
|12 декабря, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|Штурм
|5 тур
|24 ноября, среда
|20:30
|Зальцбург
|2:0
|Штурм
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Штурм
|0:0
|Зальцбург
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|25
|5
|6
|110:35
|+75
|80
|2.
|Рапид В
|36
|17
|11
|8
|63:40
|+23
|62
|3.
|Грёдиг
|36
|15
|9
|12
|68:71
|-3
|54
|4.
|Аустрия В
|36
|14
|11
|11
|58:44
|+14
|53
|5.
|Штурм
|36
|13
|9
|14
|55:55
|0
|48
|6.
|Рид
|36
|10
|13
|13
|55:66
|-11
|43
|7.
|Вольфсберг
|36
|11
|8
|17
|50:63
|-13
|41
|8.
|Винер-Нойштадт
|36
|10
|9
|17
|43:84
|-41
|39
|9.
|Адмира
|36
|11
|9
|16
|51:67
|-16
|37
|10.
|Адмира Ваккер
|36
|5
|14
|17
|42:70
|-28
|29
|* - Адмира: снято 5