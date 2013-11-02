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Зальцбург - Штурм

02.11.2013, Суббота, 22:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 14 тур Зальцбург - Штурм
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
5 тур
17 августа, суббота 18:30 Штурм 1:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Штурм
19 тур
8 декабря, суббота 21:30 Штурм 1:1 Зальцбург
10 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:2 Штурм
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Штурм 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
30 тур
14 апреля, суббота 20:30 Штурм 2:2 Зальцбург
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:00 Зальцбург 0:0 Штурм
12 тур
23 октября, воскресенье 20:30 Штурм 2:1 Зальцбург
5 тур
21 августа, воскресенье 20:30 Зальцбург 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
16 апреля, суббота 20:30 Штурм 0:3 Зальцбург
19 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 Штурм
5 тур
24 ноября, среда 20:30 Зальцбург 2:0 Штурм
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Штурм 0:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
36 тур
13 мая, четверг 18:00 Штурм 0:2 Зальцбург
26 тур
24 марта, среда 21:30 Зальцбург 3:0 Штурм
18 тур
6 декабря, воскресенье 17:30 Штурм 0:0 Зальцбург
8 тур
23 сентября, среда 21:30 Зальцбург 4:2 Штурм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 5 6 110:35 +75 80
2. Рапид В 36 17 11 8 63:40 +23 62
3. Грёдиг 36 15 9 12 68:71 -3 54
4. Аустрия В 36 14 11 11 58:44 +14 53
5. Штурм 36 13 9 14 55:55 0 48
6. Рид 36 10 13 13 55:66 -11 43
7. Вольфсберг 36 11 8 17 50:63 -13 41
8. Винер-Нойштадт 36 10 9 17 43:84 -41 39
9. Адмира 36 11 9 16 51:67 -16 37
10. Адмира Ваккер 36 5 14 17 42:70 -28 29
* - Адмира: снято 5
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