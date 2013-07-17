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Вердер - Зволле

17.07.2013, Среда, 21:00 мск Товарищеские матчи Вердер - Зволле
Товарищеские матчи 2013

11 января, пятница 17:00 Вердер 2:2 Зволле
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