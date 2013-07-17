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Эвиан - Бордо

17.07.2013, Среда, 20:30 мск Анси, стадион Парк де Спортс Товарищеские матчи Эвиан - Бордо
Франция. Кубок (2012/2013)
Финал
31 мая, пятница 23:00 Бордо 3:2 Эвиан
Франция. Лига 1 (2012/2013)
38 тур
26 мая, воскресенье 23:00 Бордо 2:1 Эвиан
1 тур
11 августа, суббота 23:00 Эвиан 2:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
21 тур
29 января, воскресенье 20:00 Эвиан 0:0 Бордо
5 тур
10 сентября, суббота 21:00 Бордо 0:0 Эвиан
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