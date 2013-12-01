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Млада Болеслав - Баник

01.12.2013, Воскресенье, 18:00 мск Млада-Болеслав, стадион Местски стадион Чехия. Гамбринус лига, 16 тур Млада Болеслав - Баник
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
2 тур
27 июля, суббота 21:00 Баник 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
23 тур
15 апреля, понедельник 20:00 Млада Болеслав 2:0 Баник
9 тур
29 сентября, суббота 19:00 Баник 2:2 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
19 февраля, воскресенье 18:00 Млада Болеслав 2:1 Баник
3 тур
13 августа, суббота 19:00 Баник 1:4 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
20 тур
14 марта, понедельник 19:30 Баник 1:0 Млада Болеслав
6 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:0 Баник
Чемпионат Чехии (2009/2010)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 Баник 2:2 Млада Болеслав
15 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:1 Баник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спарта 30 25 4 1 78:19 +59 79
2. Виктория П 30 19 9 2 64:21 +43 66
3. Млада Болеслав 30 14 8 8 54:38 +16 50
4. Слован Л 30 14 6 10 37:46 -9 48
5. Теплице 30 13 7 10 51:35 +16 46
6. Словацко 30 11 7 12 43:40 +3 40
7. Дукла П 30 10 8 12 35:37 -2 38
8. Высочина 30 10 7 13 45:50 -5 37
9. 30 10 7 13 32:42 -10 37
10. Баник 30 8 11 11 33:43 -10 35
11. Яблонец 30 9 7 14 43:53 -10 34
12. Пршибрам 30 9 7 14 34:49 -15 34
13. Богемианс 1905 30 7 9 14 26:40 -14 30
14. Славия П 30 8 6 16 24:51 -27 30
15. Сигма 30 7 8 15 42:60 -18 29
16. Зноймо 30 6 9 15 32:49 -17 27
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