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ЮАР - Замбия

17.07.2013, Среда, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные ЮАР - Замбия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

14 ноября, среда 22:00 ЮАР 0:1 Замбия
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