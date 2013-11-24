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Словацко - Славия

24.11.2013, Воскресенье, 22:00 мск Угерске-Градиште, стадион Местски футбольный стадион Чехия. Гамбринус лига, 15 тур Словацко - Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
24 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Славия 1:0 Словацко
10 тур
5 октября, пятница 22:15 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Славия 0:1 Словацко
12 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Словацко 1:3 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
18 апреля, понедельник 20:30 Славия 2:0 Словацко
10 тур
24 сентября, пятница 20:15 Словацко 3:0 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
22 марта, понедельник 19:30 Словацко 3:1 Славия
6 тур
31 августа, понедельник 21:30 Славия 3:0 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спарта 30 25 4 1 78:19 +59 79
2. Виктория П 30 19 9 2 64:21 +43 66
3. Млада Болеслав 30 14 8 8 54:38 +16 50
4. Слован Л 30 14 6 10 37:46 -9 48
5. Теплице 30 13 7 10 51:35 +16 46
6. Словацко 30 11 7 12 43:40 +3 40
7. Дукла П 30 10 8 12 35:37 -2 38
8. Высочина 30 10 7 13 45:50 -5 37
9. 30 10 7 13 32:42 -10 37
10. Баник 30 8 11 11 33:43 -10 35
11. Яблонец 30 9 7 14 43:53 -10 34
12. Пршибрам 30 9 7 14 34:49 -15 34
13. Богемианс 1905 30 7 9 14 26:40 -14 30
14. Славия П 30 8 6 16 24:51 -27 30
15. Сигма 30 7 8 15 42:60 -18 29
16. Зноймо 30 6 9 15 32:49 -17 27
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