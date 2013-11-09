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Млада Болеслав - Виктория

09.11.2013, Суббота, 23:15 мск Млада-Болеслав, стадион Местски стадион Чехия. Гамбринус лига, 14 тур Млада Болеслав - Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
10 марта, воскресенье 18:25 Млада Болеслав 0:2 Виктория
5 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 0:1 Виктория
14 тур
18 ноября, пятница 21:20 Виктория 3:2 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
7 мая, суббота 19:20 Виктория 3:1 Млада Болеслав
13 тур
23 октября, суббота 20:20 Млада Болеслав 4:3 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
27 марта, суббота 17:45 Млада Болеслав 4:0 Виктория
8 тур
19 сентября, суббота 18:00 Виктория 2:1 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спарта 30 25 4 1 78:19 +59 79
2. Виктория П 30 19 9 2 64:21 +43 66
3. Млада Болеслав 30 14 8 8 54:38 +16 50
4. Слован Л 30 14 6 10 37:46 -9 48
5. Теплице 30 13 7 10 51:35 +16 46
6. Словацко 30 11 7 12 43:40 +3 40
7. Дукла П 30 10 8 12 35:37 -2 38
8. Высочина 30 10 7 13 45:50 -5 37
9. 30 10 7 13 32:42 -10 37
10. Баник 30 8 11 11 33:43 -10 35
11. Яблонец 30 9 7 14 43:53 -10 34
12. Пршибрам 30 9 7 14 34:49 -15 34
13. Богемианс 1905 30 7 9 14 26:40 -14 30
14. Славия П 30 8 6 16 24:51 -27 30
15. Сигма 30 7 8 15 42:60 -18 29
16. Зноймо 30 6 9 15 32:49 -17 27
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