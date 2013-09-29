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Слован - Пршибрам

29.09.2013, Воскресенье, 21:00 мск Либерец, стадион У Нисы Чехия. Гамбринус лига, 10 тур Слован - Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
30 тур
1 июня, суббота 19:00 Слован 1:1 Пршибрам
1 тур
28 июля, суббота 18:00 Пршибрам 0:4 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
18 тур
25 февраля, суббота 21:50 Слован 2:0 Пршибрам
4 тур
20 августа, суббота 18:00 Пршибрам 2:3 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
20 тур
12 марта, суббота 18:00 Пршибрам 1:0 Слован
6 тур
21 августа, суббота 18:00 Слован 0:0 Пршибрам
Чемпионат Чехии (2009/2010)
26 тур
24 апреля, суббота 18:00 Пршибрам 1:1 Слован
12 тур
24 октября, суббота 18:00 Слован 1:0 Пршибрам
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спарта 30 25 4 1 78:19 +59 79
2. Виктория П 30 19 9 2 64:21 +43 66
3. Млада Болеслав 30 14 8 8 54:38 +16 50
4. Слован Л 30 14 6 10 37:46 -9 48
5. Теплице 30 13 7 10 51:35 +16 46
6. Словацко 30 11 7 12 43:40 +3 40
7. Дукла П 30 10 8 12 35:37 -2 38
8. Высочина 30 10 7 13 45:50 -5 37
9. 30 10 7 13 32:42 -10 37
10. Баник 30 8 11 11 33:43 -10 35
11. Яблонец 30 9 7 14 43:53 -10 34
12. Пршибрам 30 9 7 14 34:49 -15 34
13. Богемианс 1905 30 7 9 14 26:40 -14 30
14. Славия П 30 8 6 16 24:51 -27 30
15. Сигма 30 7 8 15 42:60 -18 29
16. Зноймо 30 6 9 15 32:49 -17 27
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