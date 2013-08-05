Славия - Сигма

|17 тур
|24 февраля, воскресенье
|20:00
|Сигма
|2:1
|Славия
|3 тур
|10 августа, пятница
|22:15
|Славия
|1:1
|Сигма
|17 тур
|24 февраля, воскресенье
|20:00
|Сигма
|2:1
|Славия
|3 тур
|10 августа, пятница
|22:15
|Славия
|1:1
|Сигма
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|19:00
|Сигма
|1:0
|Славия
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Славия
|1:0
|Сигма
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|19:00
|Сигма
|0:0
|Славия
|7 тур
|27 августа, пятница
|19:30
|Славия
|1:1
|Сигма
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спарта
|30
|25
|4
|1
|78:19
|+59
|79
|2.
|Виктория П
|30
|19
|9
|2
|64:21
|+43
|66
|3.
|Млада Болеслав
|30
|14
|8
|8
|54:38
|+16
|50
|4.
|Слован Л
|30
|14
|6
|10
|37:46
|-9
|48
|5.
|Теплице
|30
|13
|7
|10
|51:35
|+16
|46
|6.
|Словацко
|30
|11
|7
|12
|43:40
|+3
|40
|7.
|Дукла П
|30
|10
|8
|12
|35:37
|-2
|38
|8.
|Высочина
|30
|10
|7
|13
|45:50
|-5
|37
|9.
|30
|10
|7
|13
|32:42
|-10
|37
|10.
|Баник
|30
|8
|11
|11
|33:43
|-10
|35
|11.
|Яблонец
|30
|9
|7
|14
|43:53
|-10
|34
|12.
|Пршибрам
|30
|9
|7
|14
|34:49
|-15
|34
|13.
|Богемианс 1905
|30
|7
|9
|14
|26:40
|-14
|30
|14.
|Славия П
|30
|8
|6
|16
|24:51
|-27
|30
|15.
|Сигма
|30
|7
|8
|15
|42:60
|-18
|29
|16.
|Зноймо
|30
|6
|9
|15
|32:49
|-17
|27