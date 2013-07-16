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Гамбург - Андерлехт

16.07.2013, Вторник, 19:30 мск Товарищеские матчи Гамбург - Андерлехт
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 18 марта, четверг 23:05 Андерлехт 4:3 Гамбург
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 11 марта, четверг 21:00 Гамбург 3:1 Андерлехт
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