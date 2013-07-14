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Урал - Тюмень

14.07.2013, Воскресенье, 18:00 мск Товарищеские матчи Урал - Тюмень
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Урал 5:0 Тюмень
8 тур
24 мая, среда 00:00 Тюмень 0:2 Урал
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Тюмень 1:0 Урал
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Урал 1:2 Тюмень
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 12 тур
2 июля, четверг 00:00 Урал 5:2 Тюмень
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Тюмень 2:3 Урал
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