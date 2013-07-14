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Дижон - Лилль

14.07.2013, Воскресенье, 21:00 мск Товарищеские матчи Дижон - Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
33 тур
21 апреля, суббота 21:00 Дижон 0:2 Лилль
17 тур
11 декабря, воскресенье 20:00 Лилль 2:0 Дижон
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