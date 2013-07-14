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Бенфика - Бордо

14.07.2013, Воскресенье, 21:00 мск Товарищеские матчи Бенфика - Бордо
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 15 марта, пятница 00:05 Бордо 2:3 Бенфика
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 8 марта, пятница 00:05 Бенфика 1:0 Бордо
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