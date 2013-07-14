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Оснабрюк - Вердер

14.07.2013, Воскресенье, 20:00 мск Товарищеские матчи Оснабрюк - Вердер
Товарищеские матчи 2013

14 января, понедельник 19:00 Оснабрюк 1:2 Вердер
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